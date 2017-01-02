Galatasaray'da Deon Thompson gönderildi

Galatasaray, erkek basketbol takımı oyuncusu Deon Thompson'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Daha önce twitter hesabından da veda ettiğini açıklayan erkek basketbol takımı oyuncularından Deon Thompson'ın sözleşmesi feshedildi.

Sarı kırmızılılar, ayrılığı resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu: "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2016/2017 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı uzun forvet Deon Thompson ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Deon Thompson’a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, ilerleyen kariyerinde başarılar dileriz."