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Spor

Galatasaray'da Cenk Ergün'ün görevine son verildi

Önce ofisi taşındı, sonra ilişiği kesildi

07 Mart 2018 15:39

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde futbol direktörü görevinde bulunan Cenk Ergün ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi sonrası takımın başına Fatih Terim'in gelmesiyle ofisi Florya'dan stada taşınan Ergün'ün kulüp ile ilişkisi kesildi.

Cenk Ergün kimdir?

İlkokulu Bursa’da okudu. 1993 yılında Galatasaray Lisesi matematik bölümünden mezun oldu. Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde yükseköğrenimini tamamladı.

2000–2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.’de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı. 2003–2006 yıları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.’de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı. Ergün, son olarak futbol direktörü olarak görev yaptı.

Cenk Ergün evli, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

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