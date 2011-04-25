Galatasaray'da büyük temizlik

T24 - Galatasaray’da yabancı oyunculardan Zapata, Insua, Kewell, Neill, Pino ve Stancu gönderiliyor. Milan Baros ile ilgili kararı yeni teknik direktör verecek. Yerlilerden Mustafa Sarp, Barış, Gökhan Zan ve Ayhan’la da yollar ayrılıyor.





Galatasaray’da kadroda yapılacak büyük temizlik yabancılardan başlıyor. Sportif başarıyı öncelikli hedef olarak belirleyen başkanlık koltuğunun en güçlü adayı Ünal Aysal’ın, göreve gelir, gelmez operasyona başlayacağı öğrenildi. Aysal’ın danışmanlığını yapan Bülent Tulun’un futbol takımıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlığı içinde olduğu ve özellikle yabancı futbolcuların tamamına yakınının gözden çıkarıldığı belirlendi.

Hazırlanan rapora göre devre arası 1.5 senelik sözleşme imzalayan Kolombiyalı kaleci Robinson Zapata kesinlikle gönderilecek. Üç yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Harry Kewell ve 1.5 senedir kadroda yer alan Lucas Neill ile sezon sonu yeni sözleşme yapılmayacak.

Teknik Direktör Bülent Ünder tarafından kadro dışı bırakılan Juan Pablo Pino’dan kendisine kulüp bulmasını istenecek. Sezon başında Liverpool’dan kiralanan Emiliano Insua’nın satın alma opsiyonu da kesinlikle kullanılmayacak. Cim-Bom’da, Stancu’ya da yol göründü. Menajeri Becali’den, Rumen forvete takım bulması istenecek.



Cana, Gerets’e bağlı

Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar, gece hayatına düşkünlüğü ve agresifliği yüzünden tepki toplayan Milan Baros ile ilgili karar yeni teknik adama bırakılacak. Eric Gerets göreve getirilirse Lorik Cana takımda kalacak.

Aksi halde Arnavut yıldız, kendisine talip olan Lazio’ya satılacak. Performansıyla alkış toplayan Arjantinli Juan Culio ise kesinlikle elde tutulacak. Galatasaray’da yabancı operasyonunun yanı sıra bazı yerlilerle de yollar ayrılacak. Sözleşmeleri biten Mustafa Sarp, Gökhan Zan ve Barış gidiyor. Taraftarla arası açılan Ayhan’a da jübile teklif edilecek.



Aslan oldu, golü unuttu

Galatasaray’ın sezonun devre arasında Gheorghe Hagi’nin ısrarlarıyla Steaua Bükreş’ten 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Bogdan Stancu performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Rumen futbolcu, sarı-kırmızılı takıma geldikten sonra adeta golü unuttu. Steaua Bükreş formasıyla sezonun ilk yarısında 16 gole imzasını atan Stancu, Cim-Bom’da frene bastı. Galatasaray’da 12’si lig, 2’si kupa olmak üzere 14 resmi maça çıkan genç oyuncu sadece 2 kez rakip ağları havalandırdı. Stancu, ligde Eskişehirspor’a, kupada ise Gaziantepspor’a birer gol atabildi.

Teknik Direktör Bülent Ünder’in, Manisaspor ve Kayserispor maçlarında forvet hattının en önünde görev verdiği Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda beklentilere yanıt veremedi. Bogdan Stancu, Galatasaray’daki 14 maçta 2 asist yaptı.