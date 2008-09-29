Galatasaray'da Bellinzona maçı hazırlıkları başladı

Turkcell Süper Lig'de haftayı Konyaspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, İsviçre'nin Bellinzona ekibiyle yapacağı UEFA Kupası 1. tur rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde basına kapalı olarak yapılan çalışmada, Konyaspor maçına ilk 11'de çıkan oyuncuların hafif çalıştıkları, diğer oyuncuların ise teknik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdikleri belirtildi.



Konyaspor maçında sağ dizinin arkasına darbe alan Hasan, sağ ayak bileğine darbe alan Baros ve sağ dizine darbe alan Arda ile sağ kasığında sertleşme meydana gelen Kewell'ın antrenmana katılmadıkları kaydedilirken, bu oyuncuların yapılan tedavilerinin ardından dinlendirildikleri vurgulandı.



Sakatlığı devam eden oyunculardan Mehmet Topal'ın antrenmanın bir bölümünü takımla yaptıktan sonra antrenör Cevat Güler yönetiminde ayrı çalışmasını sürdürdüğü, tedavilerinin ardından Orkun ile Emre Güngör'ün salonda, Sabri, Aydın, Ümit ve Linderoth'un ise sahada sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalıştıkları ifade edildi.



Linderoth'un kontrol amaçlı MR'ının çekileceği kaydedilirken, Uğur Uçar'ın kontrolden geçmek üzere Almanya'ya gittiği, sol kasığında zorlanma tespit edilen Ferdi Elmas'ın da izinli olduğu açıklandı.



Kocaelispor maçında aldığı darbe sonucu ayağında kesik oluşan Nonda'nın dikişlerinin alındığı bildirilirken, Serkan Çalık ve Barış'ın ameliyat ertesi rehabilitasyon çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.



Galatasaray, Bellinzona maçının hazırlıklarını yarın basına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.