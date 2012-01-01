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Spor

Galatasaray'da Belediye hazırlıkları İSTANBUL (A.A)

01 Ocak 2012 23:48

-Galatasaray'da Belediye hazırlıkları İSTANBUL (A.A) - 01.01.2012 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 Ocak Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, taktik ve şut çalışmalarının ardından kanat organizasyonları yaptıkları belirtildi. Antrenmanın bir bölümünde takımla yer alan Sabri Sarıoğlu'nun salon ve saha çalışmalarını sürdürdüğü, Yekta Kurtuluş'un ise salon ve saha çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı idmanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. 

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