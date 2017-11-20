Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda son lig maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah salonda, akşam ise sahada yapacağı antrenmanla sürdürecek.