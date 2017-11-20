T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı

20 Kasım 2017 23:30

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleşen antrenmanda son lig maçında 90 dakika forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah salonda, akşam ise sahada yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Galatasaray Süper LigAytemiz AlanyasporFlorya Metin Oktay TesisleriTeknikIgor TudorDiğerAntrenmanınSonSarıkırmızılı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24