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Spor

Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4

05 Eylül 2017 00:08

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve tempolu koşuyla başladı.
Ardından yediye üç dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 5\'e 5 jokerli topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu.
Son bölümde ise dar alanda 4\'e 4 üçer dakikalık dört çift kale maç gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın salonda ve sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.

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