-GALATASARAY'DA ANKARAGÜCÜ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenör Johan Neeskens yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların kondisyon, dayanıklılık ağırlıklı çalışmalar ve testler yaptıkları bildirildi. Milli takımlara çağrılan Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Servet Çetin, Emre Çolak, Serkan Kurtuluş, Harry Kewell, Zvjezdan Misimovic ve Lorik Cana antrenmana katılmadı. Sakatlıkları bulunan Milan Baros, Lucas Neill ve Gökhan Zan'ın tedavilerine devam edildiği, Mehmet Batdal'ın da kondisyoner Fatih Yıldız yönetiminde çalıştığı belirtildi. Antrenman öncesi doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Çağlar Birinci'nin ise takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı. Bu arada, Brezilyalı futbolcu Elano Blumer'in de ailevi sorunlar nedeniyle gittiği ülkesinden henüz dönmediği için çalışmada yer almadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.