Galatasaray'da Alp Yalman'dan ayrılma kararı!

Galatasaray Sportif A.Ş üyesi Alp Yalman, görevinden ayrılma kararı aldı. Yalman'ın, Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

1990-1996 yılları arasında Galatasaray Kulübü'nün başkanlığını da yapan Yalman, geçen ay Galatasaray Sportif A.Ş'de "akil adam" görevine getirmişti.Fanatik'te yer alan habere göre, başta teknik direktör tercihi olmak üzere transfer politikaları ile ilgili olarak karar verici kişilerden olan Yalman'ın ayrılığı camiada şaşkınlık yarattı.

Alp Yalman'ıı göreve getirerek futbol şubesiyle ilgili tüm kararların sportif A.Ş. tarafından alınması kararı alan Özbek'in, bu gelişme sonrası ne karar alacağı bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere daha önce futbol şubesi ile ilgili konularda aktif rol alan yöneticiFatih İşbecer, istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunmuştu.