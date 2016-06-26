T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Alp Yalman'dan ayrılma kararı!

Yalman'ın, Mehmet Özbek'le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi

26 Haziran 2016 18:26

Galatasaray Sportif A.Ş üyesi Alp Yalman, görevinden ayrılma kararı aldı. Yalman'ın, Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

1990-1996 yılları arasında Galatasaray Kulübü'nün başkanlığını da yapan Yalman, geçen ay Galatasaray Sportif A.Ş'de "akil adam" görevine getirmişti.Fanatik'te yer alan habere göre, başta teknik direktör tercihi olmak üzere transfer politikaları ile ilgili olarak karar verici kişilerden olan Yalman'ın ayrılığı camiada şaşkınlık yarattı.

Alp Yalman'ıı göreve getirerek futbol şubesiyle ilgili tüm kararların sportif A.Ş. tarafından alınması kararı alan Özbek'in, bu gelişme sonrası ne karar alacağı bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere daha önce futbol şubesi ile ilgili konularda aktif rol alan yöneticiFatih İşbecer, istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunmuştu.

ETİKETLER

GalatasarayAlp YalmanDursun ÖzbekMehmet Özbek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24