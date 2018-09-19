Galatasaray'da Akhisarspor maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 6\'ncı haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda dün akşam 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında tam süre alan oyuncular için yenilenme programı dahilinde özel bir çalışma uygulandı.

Diğer oyuncular ise antrenmana 15 dakikalık core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra top ile dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Devam eden bölümde dar alan oyunları oynanırken ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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