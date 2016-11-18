Galatasaray'da 6 başkan 8 teknik direktör galibiyet görmedi

Galatasaray'da son 6 kulüp başkanı ve 8 teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında galibiyet yaşayamadı.



Spor Toto Süper Lig'de 20 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, son 6 kulüp başkanı ve takımın son dönemdeki 8 teknik adamı, Kadıköy'de galibiyet yaşayamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı.

22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 17'si de lig olmak üzere 20 resmi maçta galibiyete ulaşamadı.

Geçen 17 yıla yakın sürede Galatasaray Kulübü'nün son 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.