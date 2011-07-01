-GALATASARAY'DA 3. TERİM DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray Kulübünde teknik direktör Fatih Terim ile basın önünde resmi sözleşme imzalandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen törende, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst ile birlikte medya mensuplarının karşısına çıkan Fatih Terim, sözleşme imzalayarak sarı-kırmızılı ekipteki 3. dönemini resmen başlatmış oldu. Ali Dürüst, yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun kendileri için acı verici olduğunu aktarırken, şunları söyledi: ''Ama biz bundan ders çıkarmayı öngördük. Sportif, mali ve idari açılardan yapılanma gerekiyordu. Öncelikle Florya'yı ve futbol takımımızı emin ellere teslim etmek hepimizin düşüncesiydi. Dolayısıyla ilk ve tek tercihimiz olan Fatih Terim'le görüştük. 'Teklif götürdük' demiyorum, görüştük. Sayın Terim de, 'Madem ihtiyacınız var' dedi ve görüşmelerimize durumu düzeltme yolunda devam edildi. Aramızdaki mutabakatı Seyrantepe kompleksimizde şereflendirmek, hem de hocamıza kendi başkanım ve kulübüm adına 'Hoşgeldin, hayırlı olsun' demek için buradayız. Gerçi 'Hoşgeldin' dememem gerekiyor, çünkü o buranın ev sahibi. İnşallah başarılı olacağız.'' Fatih Terim, resmi sözleşmeye imza koyarken, kullandığı kalemin yönetim kurulu üyesi Abdürrahim Albayrak tarafından verildiğini belirtti. Ali Dürüst ise bunun üzerine, ''Sonuçlarına da o katlanacak artık'' yönüne espri yaptı. Bu durum gülüşmelere neden olurken, imza törenini takip eden Albayrak ise kalemin uğurlu olduğunu dile getirerek, Dürüst'e karşılık verdi. Fatih Terim, Galatasaray takımıyla 1996-2000 yılları arasında 4 yıl üst üste lig şampiyonluğu yaşanan ve UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde önemli başarılara imza atarken, 2002-2003 sezonunda başlayıp 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde ise hayal kırıklıkları yaşamıştı. Bu arada, imza töreni sonrasında Fatih Terim'e nazar boncuğu takıldı. Ardından, Terim'in basın mensuplarıyla soru-cevap bölümüne geçildi.