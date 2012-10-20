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Spor

Galatasaray'da 2 istifa haberi birden

Galatasaray istifaları internet sitesinden duyurdu

20 Ekim 2012 02:38

Galatasaray'da İşletme Direktörü Yeşim Toroslu ve Sarı Kırmızılı kulübün iştiraklerinden İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan Aydınol istifa etti.

İstifalar Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de duyuruldu. 
 
İşte o duyurular; 
 
"Kulübümüzün çalışanlarından İşletme Direktörü Yeşim Toroslu görevinden ayrılmıştır.14 yıldır özveriyle hizmet etmiş olan çalışma arkadaşımız Yeşim Toroslu'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz.
 
Kulübümüz iştiraki İletişim ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan Aydınol, 19.10.2012 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Vermiş olduğu hizmetlerden ötürü kendisine teşekkür eder, bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz."
 

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