-GALATASARAY'A YENİ FORMA ANTALYA (A.A) - 06.01.2011 - Ali Sami Yen Stadına bir süre sonra veda edecek Galatasaray, yeni stadına yeni formasıyla girecek. 2010-2011 sezonunun 2. yarısından itibaren giyilmeye başlanacak ve yarından itibaren taraftarlarla buluşacak olan 3 Çubuklu Forma, Antalya kampının yapıldığı Rixos Lares Oteli'nde tanıtıldı. Genel menajer Adnan Sezgin'in de katıldığı tanıtımda, teknik ekip ve futbolcular ''Ali Sami Yen'e veda, Türk Telekom Arena'ya merhaba'' sloganıyla sunulan yeni formaların tanıtımını hep birlikte yaptı. Öte yandan, tanıtıma yeni transfer Arjantinli futbolcu Juan Emmanuel Culio da katıldı.