-GALATASARAY'A VERGİ CEZASI İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Galatasaray Sportif Sınai ve Yatırımlar A.Ş., 2005-2009 hesap dönemleri için 29,30 milyon lira vergi aslı ve 43,95 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edildiğini duyurdu. Galatasaray Sportif'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi: ''Eylül 2010 tarihinde şirketimiz ile birleşmesi tescil edilen Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'ye tebliğ edilen raporlara dayanılarak; 2005-2009 hesap dönemleri için 29,30 milyon lira vergi aslı ve 43,95 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edilmiştir. Söz konusu vergi inceleme raporları ile talep edilen vergi ve cezalara ilişkin olarak şirketimizce uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olup, bu konudaki yasal prosedür devam etmektedir. Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan ve vergi affını da kapsayan yasa tasarısı kapsamında şirketimize salınan vergi asılları, vergi ziyaı cezaları ve faizlerinde meydana gelebilecek iyileştirmeler ile bunların ödemelerinin taksitlendirilmesi hususlarında şirketimiz lehine oluşabilecek tüm kanuni prosedürler de takip edilmektedir.''