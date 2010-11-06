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Spor

GALATASARAY'A SİS ENGELİ İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2010 21:48

-GALATASARAY'A SİS ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray kafilesi, bu kente gitti.  Teknik direktör Gheorghe Hagi ve Galatasaraylı futbolcular, Atatürk Havalimanı'na gelişlerinde yolcuların büyük ilgisi ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı takım İstanbul'daki sis nedeniyle 2 saatlik bir gecikmeyle Trabzon'a hareket edebildi. Trabzonspor maçı öncesi sakatlığı düzelen Harry Kewell'ın kafilede yer aldığı görülürken, sakatlıkları süren Aykut, Serkan, Hakan Balta, Arda ve Baros ile tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Serdar Özkan, kafilede yer almadı. 

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