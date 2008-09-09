Galatasaray'a Rumen hakem

UEFA Kupası 1. turunda Galatasaray ile İsviçre'nin Bellinzona takımları arasında yapılacak her iki maçı da yönetecek hakemler belli oldu.



İki takım arasında 18 Eylül Perşembe günü Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sorin Corpodean yönetecek. Corpodean'ın yardımcılıklarını Cristian Constantin Nica ve Octavian Sovre yapacak. İlk maçın 4. hakemi ise Tiberiu Lajos.



Ali Sami Yen Stadı'nda 2 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak rövanş maçında ise Rus hakem Aleksei Nikolaev düdük çalacak. Bu maçın yardımcı hakemliklerini Vitali Drozdov ve Ilia Barychnikov, 4. hakemliğini ise Igor Zakharov yapacak.



