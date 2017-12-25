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Spor

Galatasaray'a kötü haber 

Fernando'nun sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edildi  Serhan TÜRK-İSTANBUL-(DHA) Galatasaray'da dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando'dan kötü haber geldi

25 Aralık 2017 21:46

Fernando\'nun sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edildi 

Serhan TÜRK-İSTANBUL-(DHA) Galatasaray\'da dün oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Fernando\'dan kötü haber geldi. Bugün çekilen MR sonuçu sağ iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi. Ameliyata gerek kalmadan tedavi edilecek olan Fernando için son karar kampta verilecek. Fernando\'nun yaklaşık olarak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 
Galatasaray\'da dünkü maçta sakatlanan bir başka isim Rodrigues\'in ise durumunun ciddi olmadığı kulüp doktoru Yener İnce tarafından belirtildi.  
 

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