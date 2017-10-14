Galatasaray'a Konya'da coşkulu karşılama

Muslera taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray, yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için özel uçakla Konya\'ya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve futbolcular, havalimanında taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sarı kırmızılı takımın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ile fotoğraf çektirmek isteyen bir küçük taraftar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Muslera, taraftarların isteğini de kırmayarak takım otosbüsünden taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar, Bafetimbi Gomis\'e de yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı ekip coşkulu karşılamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 8\'nci haftasında Atiker Konyaspor ile yarın saat 19.30\'da Konya Büyükşehir Belediyesi Arena\'da karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların tezahüratları

- Futbolcuların ve teknik ekibin takım otobüsüne binmesi

- Muslera\'nın üçlü çektirmesi

- Minik taraftardan detaylar

HABER-KAMERA: TOLGA YANIK KONYA / DHA (FOTOĞRAFLI)