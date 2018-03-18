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Spor

Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Florya'da coşkulu taraftarı tarafından karşılandı

18 Mart 2018 02:25

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Ülker Stadyumu\'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, Florya\'da coşkulu taraftarı tarafından karşılandı.
Maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde toplanan taraftarlar, takım otobüsünün tesislere gelişi sırasında meşale ve tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterilerinde bulundular.
Takım otobüsünün içinde bulunan sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Mert Çetin ve futbolcular da taraftarların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Albayrak ve futbolcular, taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan detaylar
- Taraftarlar ile röportaj
- Takım otobüsünden detaylar
- Abdurrahim Albayrak\'tan detaylar
- Genel detaylar

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