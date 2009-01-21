Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında oynanan Galatasaray - Samsun Basketbol maçından sonra, Samsun Basketbol Kulübü Başkanı'ndan Galatasaray'a ağır suçlama geldi.





Galatasaray'ın 64-61 kazandığı karşılaşmada, “Karını yatağından alırım” gibi çok ağır hakaretler edildiğini belirten Samsun Basket Kulübü Başkanı Hüseyin Tayıncı, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'a bir faks çekti ve zehir zemberek açıklamalarda bulundu.



İşte Samsun Basket Kulübü Başkanı Hüseyin Tayıncı’nın basına ve Galatasaray Başkanı Adnan Polat’a çektiği faks:



SUİKASTÇİLER



Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi’nde kimsenin beklemediği başarılara imza atan takımımız İstanbul Deplasmanına gidince adeta “BERDEL” psikolojisiyle karşı karşıya kalıyor. Kafilemiz ve takımımız nereden geleceği belli olmayan kurşunlara karşı ne kadar korunmaya çalışsa da bu işi meslek haline getiren “SUİKASTÇİLERE” hedef olmaktan kurtulamıyor. Bu suikastçiler, kimi okul önlerinde köfte satan, kimi duraklarda çiçek satan kişiler gibi değişik kılıklarla karşımıza çıkıyorlar. Görevlerini başarıyla yerine getirip, silahından çıkan dumanı üflerken de adeta kendinden geçiyorlar. Ama asıl öldürdüklerinin Bayan Basketbolu olduğunun da farkında bile değiller.



NAMUSLU İNSANLAR



Ne demiş İsmet Paşa: Bu ülkede namuslular da en az namussuzlar kadar cesur olmalı. Bu namus meselesi her ne kadar göreceli bir kavram olsa da “Karını yatağından alırım” sözlerinin sarf edildiği ortamda bulunanların bu konuda ne kadar hassas olabileceklerini zatı âlinizin takdirlerine bırakıyorum. Böyle sözler konuşanlarla aynı çatı altında olmayı bırakın, aynı güneşten faydalanmayı bilmek bile camiamıza tiksinti veriyor. Bu NAMUSLU İNSANLAR! bu hafta oynadığımız Galatasaray Cafe Crown müsabakasının başından sonuna kadar taraftarımıza, Yönetim Kurulumuza, Başkanımıza ve hatta eşlerine bile galiz küfürler ederek Şeref Tribünü’nün ismini cilalamışladır.



BİZ NASIL KARŞILADIK?



Bu NAMUSLU İNSANLAR! ligin ilk haftasında oynadığımız müsabaka öncesinde Galatasaray Cafe Crown takımını ilimizde nasıl karşıladığımızı Sayın Mihriban Oğuz ve Sayın Müge Erdem’ e sorsunlar. Bu NAMUSLU İNSANLAR! 3000 kişinin doldurduğu tribünlerden kaç kere küfür edildiğini Sayın Mihriban Oğuz ve Sayın Müge Erdem’e bir sorsular. Bu NAMUSLU İNSANLAR! maçtan bir gün önce saat kaçta misafir takıma idman saati verdiğimizi Sayın Mihriban Oğuz ve Sayın Müge Erdem’e bir sorsunlar. Bu NAMUSLU İNSANLAR! maç sonrası bir taşra kentinden nasıl uğurlandıklarını Sayın Mihriban Oğuz ve Sayın Müge Erdem’e bir sorsunlar. Bu NAMUSLU İNSANLAR! bir taşra kentinde Protokol Tribününde kaç kişilik yer istediklerini ve kaç yöneticinin bu maça geldiğini Sayın Mihriban Oğuz ve Sayın Müge Erdem’e bir sorsunlar.



ONLAR NASIL DAVRANDI?



Ki bu taşrada kurulan ve daha 3 aylık bir geçmişe sahip takımının bulunduğu Şehir, 2009 Bayanlar All-Star Organizasyonu’ nu başarıyla gerçekleştirirken gelen herkesi büyük bir misafirperverlikle karşılamış ve tüm basketbol camiasından da övgü dolu sözler almıştır. Bu bizim için gayet normal bir durumdu aslında. Taşrada misafir başköşeye oturtulur, rahat etmesi için ev ahalisi seferber olur. Ama bize acı gelen bu düşüncede olanların çoktan İstanbul’u terk etmiş olduğuydu. Bu insanlar maçtan önce Türkiye Basketbol Ligi Yönetim Esasları Yönergesinin 13. Bölümündeki 94. Madde uyarınca Misafir Takım Yöneticileri için tahsis edilmesi gereken VIP Tribünündeki 10 kişilik yeri bile ayırmayarak bizleri yanıltmamışlardır. Deplasmanla ilgili zaten çekinceleri bulunmamaktadır. Ne gerek var ki, zaten 10 deplasman maçına 10 yönetici gitmiyor.



ANONS YAPILMADI



Maçta o kadar küfür edilmesine rağmen hakemin anons ettirmeden maçı başlatması acaba Galatasaray Cafe Crown’un daha önceki cezalarından sonra alabileceği cezanın bu kişiler tarafından düşünülmüş olması mıdır acaba? Ama bu hakemler taşraya geldiklerinde sahaya bir (1) tane bile kâğıttan uçak atıldığında füze atılmış muamelesi yaparak adeta kaplan kesiliyorlar. Ha, bir de “oyuncular sayı attığında anons yaparsanız ceza keserim” diyen saha komiserleri de olayın cabası. Kimlerle ve nelerle uğraşıyoruz yani.



HAKEMLERE AĞIR ELEŞTRİ



Sonra da “Hakemlerden adalet beklemenin sahra çölüne kar yağmasını beklemek kadar olası olduğunu” düşünmek yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. SBK aleyhine düdük çalarken “Gece Bekçisi” tonunda ve uzunluğunda çalınan düdükler Galatasaray Cafe Crown aleyhine çalınırken ise “Astım Krizi” tonunda ve kısalığında çalınması dikkatlerimizden kaçmadı. Bu yıl ilk defa TBBL’ de maç yöneten bu hakemler çaldıkları standart dışı düdüklerle maç sonrası teskere almış asker sevinciyle sahadan ayrıldı. Bir de bu hakemlerden biri olası rakiplerimizden Tarsus Belediyespor’un menajerinin eşi olması bizi çok şey söylemek isteyip hiçbir şey söylememeye itiyor. Bu arada, bir de tavsiyede bulunalım. Erkekler Ligi müsabakası yöneten hakemler Bayanlar Ligi müsabakası yönettiğinde maça adapte olamıyor.



GALATASARAY’A MAL EDİYORUZ



Hani bir söz var: “Bu yapılan olayları x takım camiasının tümüne mal etmiyoruz. Kendini bilmez 3-5 taraftarın münferit olayıdır.” diye. Bu sözü söyleyenin asıl anlatmak istediği de tüm camiayı kötülemektir aslında. Biz de kıvırmıyoruz ve Karadenizliliğin gereğini de yerine getirerek lafı sağa sola çevirmiyoruz. Bu yapılanları tüm Galatasaray Camiasına mal ediyoruz.





Saygılarımla



Samsun Basket Kulübü Yönetim Kurulu Adına

Başkan Hüseyin Tayıncı

