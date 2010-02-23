Galatasaray'a 70 milyon dolar

T24 - Galatasaray Kulübü'ne finansal destek sağlanmasına yönelik kredi işbirliği anlaşması, törenle imzalandı.



Sarı-kırmızılıların aldığı 70 milyon dolar tutarındaki 6,5 yıl vadeli krediyi, DenizBank'ın katılımı ve koordinatörlüğünde; Şekerbank, Demir-Halk Bank NV, Bankpozitif ve Halkbank konsorsiyumu sağladı.



Basına açık olarak İstanbul Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.'nin Genel Müdürü Selçuk Şaldırak, Bankpozitif Genel Müdürü Okan Balköse ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Aydemir katıldı.



Davetin ev sahipliğini yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, imza töreninde yaptığı konuşmaya, katılımcılara teşekkür ederek başladı ve "Bir Dünya kulübü olan Galatasarayımızı gündemdeki projelerimizle daha büyük başarılar yaşayacağımız bir geleceğe hazırlıyoruz. Yeni stadımız Türk Telekom Arena'da inşaat son hızla devam ediyor. Biz de önümüzdeki sezonda yeni stadımızda dünya standardlarında bir hizmet vermek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.





Başkan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayrıca biliyorsunuz Riva'da inşaat ruhsatını da aldık. Yönetime geldiğimizden bu yana öncelikli projelerimizden biri olan ve Galatasaray'ın yapısal problemlerine kökten çözüm getirecek, şirketlerimizin birleşme projesi için de düğmeye basıyoruz. Bankalarımızın bu desteği, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için çok önemliydi. Katılımda bulunan tüm banka yetkililerine yönetimimiz ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."



Törende Polat'ın ardından söz alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş ise yaptığı konuşmada, "UEFA şampiyonu Galatasarayımızla son üç ayda bir çok değerli kurumun da katılımıyla iki büyük ortaklığa imza attık. Şimdi de işbirliğimizde bir adım daha atıyoruz. Türkiye'yi tüm dünyada temsil eden böylesine köklü ve önemli bir spor kulübüne destek olmak bizim için büyük bir onur. Umuyorum Galatasaray'ın geleceğini hep beraber inşa edeceğiz" ifadesini kullandı. Konuşmasında diğer katılımcı bankalara da şükranlarını ileten Ateş, "Bu başarının ardında bir ekip ruhu yatıyor. Bu başarı, Türk finans sektörünün spor kulüplerimize olan ortak güvenini yansıtıyor. "Kredi Vekili" ve "Aracı Banka" olarak koordinatörlüğünü üstlendiğimiz bu işlemde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bankamız adına, kredi anlaşmasının tüm Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin de, 57 yıldır Türkiye ile birlikte büyüyen bir banka olarak, Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan Galatasaray'a verilen destek platformunda yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Uluşahin sözlerine şöyle devam etti: "Futbolun, ülkemizin tanıtımındaki, kültürel ve ekonomik hayatındaki yerinin bilinciyle hareket ediyor ve kulüplerimizin dünya ölçeğinde rekabetçi hale gelebilmeleri için desteğimize ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Şekerbank, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin önemli kurumlarının, markalarının yanında olmaya, üretimi, üreteni desteklemeye devam edecektir."



Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.'nin Genel Müdürü Selçuk Şaldırak, "Ülkemizi Avrupa'da basarıyla temsil eden Galatasaray kulübüne desteğimiz ve güvenimiz tam olup bu kredinin tüm camia için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



Bankpozitif Genel Müdürü Okan Balköse ise, "Galatasaray Kulübü yetkilileri ve katılımcı bankalar ile verimli bir çalışmayla sağlanan bu finansman paketi; bankacılık sektörümüzün ihtiyaçları karşılayabilme ve uzun vadeli kaynak temin edebilme yeteneğini de ortaya koymuştur. Biz geçtiğimiz iki yılda yurt dışı piyasalardan temin ettiğimiz yarım milyar dolar fonlamayı uzun vadeli krediler olarak müşterilerimize kullandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle katılımcı bankalara ve işlemin gerçekleşmesini sağlayan kendi çalışanlarımıza teşekkür ederim. Hayırlı olması dileğimizle" şeklinde konuştu.



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli olduğunu düşündükleri projenin finansmanına katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Aydemir, "Mazisi başarılarla dolu ve birçok spor branşında ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden kulübümüze bu projesi kapsamında finansman sağlanmasının, finansmana katılan bankalar olarak Galatasaray markasına duyulan güvenin bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Kredinin tüm Galatasaray camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.





