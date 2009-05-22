Galatasaray'a 7 bin TL ceza



Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown ile Beşiktaş Cola Turka arasında süren play-off çeyrek final serisindeki ilk 2 maçta taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne toplam 7 bin TL para cezası verdi.



Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne 7 bin TL para cezası verdi.



Kurul, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda 16 Mayıs'ta yapılan serinin ilk maçında Galatasaraylı taraftarların küfürlü tezahüratta bulunmaları nedeniyle 4 bin TL, 18 Mayıs'taki ikinci maçta ise taraftarların sahaya yabancı madde atmaları nedeniyle 3 bin TL olmak üzere, sarı-kırmızılı kulübe toplam 7 bin TL ceza kesti.



