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Spor

Galatasaray'a 41.6 milyon TL vergi cezası kesildi

Galatasaray' Sportif A.Ş. cezayı doğrularken, uzlaşma yoluna gidileceğinin sinyalini verdi

12 Aralık 2014 20:39

Galatasaray'a 41.6 milyon TL vergi cezası kesildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda şöyle denildi: 

Galatasaray Sportif’ten yapılan açıklamada, “Şirketimiz daha önceki yıllarda da benzeri vergi uyuşmazlıklarında inceleme aleyhine dava yoluna müracaat ederek veya İdare ile uzlaşma yoluna giderek hukuka aykırı inceleme ve değerlendirmelerin önüne geçmiş ve söz konusu tutarlarda büyük indirimler sağlamıştır. Yeni inceleme sonuçları da yetkililerimiz ve uzmanlarımız tarafından halen bu bağlamda değerlendirilmektedir” denildi.

Galatasaray Kulübü'ne daha önce de 124 milyon liralık vergi cezası kesilmiş ve ceza için devlet kurumları ile uzlaşma yoluna gidileceği açıklanmıştı.

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