GALATASARAY:4 - D. BÜKREŞ:1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu 3. maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i konuk etti. 60 dakikada 4 gol kaydeden Sarı Kırmızılı ekip elde ettiği 4-1'lik galibiyetle 3 maçta 7 puana ulaşarak F Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Galatasaray'ın gollerini Kewell, Nonda (2), Elano (penaltıdan) kaydederken konuk ekibin tek sayısı Boştina'dan geldi.



Rijkaard'dan rotasyon



GALATASARAY: 4 - DİNAMO BÜKREŞ: 1



Stat: Ali Sami Yen



Hakemler: Martin Ingvarsson, Magnus Sjöblom, Peter Martinsson



Galatasaray: Franco, Elano, Keita, Mehmet Topal, Mustafa, Ayhan, Kewell, Nonda, Sabri, Servet, Caner



Dinamo Bükreş: Dolha, Diabate, Rus, Andrei Cristea, Goian, Adrian Cristea, Torje, Scarlatache, N'Doye, Tamas, Alexe

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, Romen ekibi Dinamo Bükreş'i 4-1 yenerek farka gitti.



Sarı Kırmızılı ekip, aldığı 3 puan sonucunda grupta liderliğini sürdürdü ve pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi, ezeli rakibi gibi geceyi büyük bir moralle kapattı. F Grubu'nun diğer maçında ise Panathinakios, evinde Sturm Graz'ı 1-0 yendi. Galatasaray'ın 7 puanla lider olduğu grupta, Panathinakios 6 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Dinamo Bükreş, 3 puan ile 3. Sturm Graz ise 1 paunla 4. sırada kaldı.



Arda ve Baros'un yedek başladığı karşılaşmada gol şov vardı. Ali Sami Yen'de müthiş bir seyirci desteği altında maça başlayan Galatasaray'da ilk önce Keita topu ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir maç çıkartan Sarı Kırmızılı ekipte, 32. dakikada sahneye Kewell çıktı ve attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golde, kalecinin pozisyon almasını engelleyen son haftaların golcü ismi Servet'in de büyük payı vardı. Ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 42. dakikada Nonda ile 2-0'ı yakaladı ve Nonda böylece ilk yarının sonucunu da belirlemiş oldu.



İkinci yarıda da goller devam etti. İkinici 45 dakikanın hemen başında Nonda kendisinin 2. Galatasaray'ın 3. golünü kaydederek yıldızlaştı. Temponun hiç düşmediği maçta, Aydın ceza sahası içinde rakibini geçmek isterken yerde kaldı ve maçın hakemi Martin Ingvarsson penaltı noktasını gösterdi. Brezilyalı yıldız Elano'nun kullandığı penaltıyla skor 4-0'a geldi. Bu golden sonra oyunun temposunu iyice düşüren ama top kayıpları yapmaya başlayan Galatasaray, 62. dakikada Gabriel Bostina'nun attığı gole engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sarı Kırmızılılar maçtan 4-1 galip ayrıldı. 3 puanı kapan ve maçın ikinci yarısını bir antrenman maçı gibi geçiren Cimbom, grupta liderliğini sürdürdü.