Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti: 3-2

T24 -

Kaleci dışında kadro değişmedi

Yalçın Ayhan'a tepki

Elano'ya özel pankart

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Antalyaspor'u 3-2 yenmesine karşın kupaya veda etti. 2-1'lik maçın rövanşında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da goller Elano, Emre ve Caner 'den gelirken Antalyaspor'un gollerini Batak ve Necati kaydetti. Yarı finale çıkan Antalyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Trabzonspor'un rakibi oldu.Karşılaşmaya Galatasaray müthiş bir tempoyla başladı. Mustafa Sarp, Keita gibi isimlerle Antalyaspor kalesinde etkili olan Galatasaray, 22. ve 27. dakikalarda ise direği geçemedi. 30. dakikada ise Galatasaray bir penaltı kazandı. Brezilyalı futbolcu Elano, Sedat Ağçay'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bünyamin Gezer penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Elano Blumer 32. dakikada topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.35. dakikada Antalyaspor ender yakaladığı ataklarından birinde golü buldu. Sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Batak ön direkte topa iyi vurdu. Yerden sektirerek yapılan vuruşta kaleci Aykut'un yapabileceği bir şey yoktu. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken Galatasaray ikinci yarıya iyi başladı.48. dakikada Emre Çolak topla 3. dokunuşunda topu filelere gönderdi. Sol kanattan ceza alanına harika giren Arda, Emre Çolak'ı gördü. Genç futbolcu güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.65. dakikada ise Antalyaspor golü buldu. Defansın arkasına çok iyi sarkan eski Galatasaraylı Necati Ateş kaleci Aykut'u geçerek zor durumda topu filelere bıraktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu golden sonra ümitlerini yitirmeyen Galatasaray 86. dakikada Caner'in attığı güzel golle 3-2 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor yarı finale çıktı.Galatasaray'da Jo, Baros, Kewell, Hakan, Sabri, Gökhan ve Ufuk takımdaki yerlerini alamazken, Antalyaspor'da ise Fatih, Kerim, Zitouni, Hakan, Jedinak, Tita, Serge ve Şenol eksik futbolcular oldu.Antalyaspor'un, karşılaşmaya çıkarken 18 kişilik kadroyu bile oluşturamadığı görülürken, listede 16 kişilik bir kadro yer aldı.Teknik direktör Frank Rijkaard, Turkcell Süper Lig'de Kayserispor'a karşı çıkardığı kadrodan, Antalyaspor maçında kaleci dışında değişikliğe gitmedi.Hollandalı teknik adam, kalede bu kez Aykut'a görev verirken, bu mevki dışında yine Uğur, Emre Güngör, Neill, Caner, Mustafa, Mehmet, Keita, Elano, Arda ve Giovani'yi sahaya sürdü.Rijkaard ayrıca, Kayserispor maçında yedek soyundurduğu Servet'i, Antalyaspor karşısında yine yanında oturttu.Galatasaray taraftarları, Antalya'daki ilk maçta bilerek sakatlamaya yönelik sert bir futbol sergilediği ileri sürülen futbolcu Yalçın Ayhan'a tepki gösterdi. Daha önce Galatasaray forması da giyen defans oyuncusu, karşılaşma öncesi sahada ısınırken, sarı-kırmızılı tribünlerden kendisine küfürlü tezahüratlarda bulunuldu.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilyalı oyuncu Elano Blumer için tribünde özel pankart açtı. Taraftarlar, üzerinde Portekizce olarak, "Nos acreditano voce Elano, Sempre estaremos com voce" (Sana inanıyoruz Elano, her zaman yanında olacağız) yazan bir pankart açarak, oyuncularına destek verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın futbolda sertliği eleştiren açıklamalarına da pankartlı destek veren taraftarlar, "Turkcell Kasap Ligi" ve "Tekmelere İnat" pankartları açtı.