Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında havluyu erken attı

T24 - Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise havluyu erken attı. Sivasspor ile sahasında karşılaşan Aslan, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya 4. turda veda etti.

Hafta sonu Kadıköy'de oynadığı Fenerbahçe derbisinde 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve 9 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, kupa maçında Sivasspor karşısına da moralli bir şekilde çıktı.

Maçın ilk dakikasından itibaren düşük bir tempoda geçilen mücadelede ev sahibi Galatasaray, duran toplarla etkili olmaya çalıştı.

Mücadelenin 19. dakikasında Riera'nın kullandığı serbest vuruşun ardından Baros ile etkili olan Galatasaray, bu pozisyondan sadece 1 dakika sonra da Aydın'ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı.

Bu dakikalarda ciddi bir baskı kuran Sarı-kırmızılı ekip, 21'de de Baros'un ayağından yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Bu pozisyonların ardından maçın temposu, yeniden düştü ve ilk yarının sonuna kadar iki takım da çok net bir gol fırsatı bulamadı. İlk devre, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ise konuk takım Sivasspor, golle başladı. Sağ kanattan yapılan ortayı Cerny, Erman Kılıç'ın önüne indirdi. Erman'ın vuruşu da Galatasaray ağlarıyla buluştu ve Sivasspor, 1-0 öne geçti.

Golün ardından beraberlik için rakip kaleye yüklenen sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise zaman zaman önemli tehlikeler yaşadı. Eneramo'nun son paslardaki etkisizliği nedeniyle Sivasspor, Türk Telekom Arena'da yakaladığı çok net pozisyonlardan faydalanamadı.

Maç boyunca oyunun kontrolünü eline alıp, rakibi üzerinde baskı kuramayan Galatasaray, son bölümlerde ise Necati ve Baros'la gole yaklaştı. Ancak buna rağmen beraberliği sağlayamayan Galatasaray, sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti.

Güçlü rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor ise Bursaspor'un ardından kupada adını çeyrek finale yazdıran ikinci takım oldu.