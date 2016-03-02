Galatasaray yönetimini eleştiren Fatih Altaylı: Böyle salaklık olabilir mi?

Galatasaray Kulübü'nün eski ikinci başkanı Fatih Altaylı, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını değerlendirirken Dursun Özbek yönetimini eleştirdi. Galatasaray'ın eski yöneticisi, "Asıl kabahatli Ali Sami Yen galiba. Böyle bir kulüp kurmasaydı böyle borçlar olmayacaktı. Böyle bir salaklık olabilir mi?" dedi.

Radikal'in haberine göre, Lig Radyo'ya konuşan Fatih Altaylı, Dursun Özbek yönetimine sert eleştirilerde bulunarak, "Galatasaray mevcut zararını azaltması gerekirken 'Nasıl olsa ceza alacağız' diye aynen devam etmiş. Anladığımız bu. Tasarruf yapman gereken yerde sen gidip bir de futbolculara ileri tarihli bedeli artan sözleşmeler yapıyorsun. Mantık ne? '20 yıl geriyi araştıralım' diyen yönetimin bileklik işinde yolsuzluk içinde olduğuna dair haberler çıkıyor, rezalet. Bu bileklik işindeki rezalet umarım doğru değildir, umarım doğru çıkmaz" dedi.

"İşi zıvanadan çıkaran Özhan Canaydın'dır"

Merhum başkan Özhan Canaydın döneminde yapılan harcamalara vurgu yapan Galatasaray'ın eski yöneticisi, Asıl kabahatli Ali Sami Yen galiba. Böyle bir kulüp kurmasaydı böyle borçlar olmayacaktı. Böyle bir salaklık olabilir mi? Bakın biz o zaman Özhan Canaydın'a yönetimi 12 milyon Dolar borçla devrettik. Bu kulüp 10 senede 12 milyon Dolar'dan buraya gelmiş. Vefat ettiği için arkasından konuşmak istemiyorum ama Canaydın bizden alır almaz çok büyük paralar harcanmaya başladı. Ünal Aysal geldiğinde yıllık stadyum geliri 10 milyon TL olan kulüp yıllık 60 milyon Dolar gelire ulaştı. Galatasaray'da işi zıvanadan çıkaran Özhan Canaydın'dır. Büyük bir harcama, sıfır sportif başarı" ifadelerini kullandı.

"Hani nerede?"

Fatih Altaylı, Başkan Özbek'in sözünü tutmadığını belirterek, "Bu olanlar konusunda mevcut yönetim de aklanmaz, 'bunlar bizim dönemimiz olmadı' diye. Özbek'le başkan olmadan önce toplanmıştık. Bize '6 ayda kulübü düzlüğe çıkaracağız' dedi. Hani nerde? Galatasaray'da artık borç öyle başkanların parası ile düzelecek boyutta değil. Galatasaray camiasında para verebilecek insan sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Eskisi gibi 100 bin 200 bin olayı değil. Herşeyi bilerek gelen yönetim sürekli eskiyi eleştiriyor. O zaman neden aday oldun, neden geldin yönetime?" şeklinde konuştu.