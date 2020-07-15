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Spor

Galatasaray yönetiminde 'seçim' sesleri

Albayrak ve Günay'ın görevi bırakmak istedikleri iddia edildi

15 Temmuz 2020 19:55

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aradan istediği gibi dönemeyen Galatasaray'da, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın görevi bırakmak istediği iddia edildi.

Hastalıklar, sakatlıklar, cezalılarla boğuşan ve şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray'da seçim sesleri yükseliyor. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın bu süreçte eleştirilerden yoruldukları ve görevi bırakmak istedikleri öğrenildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Başkan Mustafa Cengiz’in yokluğunda kulüp işlerini yürüten yöneticilerin, son dönemde gelen ağır tepkilerden yoruldukları öğrenildi. Özellikle 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın görevi bırakmak istedikleri bildirildi.

Normal şartlarda seçim 2021'de

Normal şartlar altında Mayıs 2021’de seçime gidecek olan sarı-kırmızılılar, sezon tamamlandıktan hemen sonra seçime gidebilir. Gelen tepkiler üzerine artık motivasyonunu kaybeden Günay ve Albayrak’ın konuyu Başkan Cengiz’e de taşıdıkları ifade edildi.

Sağlık sorunlar olsa dahi görev süresini tamamlamayı planlayan Mustafa Cengiz’in bu konuyu değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde bir karar alacağı öğrenildi.

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