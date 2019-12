-GALATASARAY YÖNETİMİNDE İSTİFA YOK İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'a 2-0 yenilmesiyle sarı-kırmızılı kulüp yeniden sıkıntılı bir döneme girerken, bugün 6 yöneticinin katılımıyla bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Kulüp başkanı Adnan Polat ile bazı yöneticilerin yurt dışında tatilde olmasına rağmen Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda, kulüp ikinci başkanı Mehmet Helvacı ile yöneticiler Cemal Özgörkey, Yalçın Orhon, İbrahim Çağlar, Hakan Üstünberk ve Vedat Eşkinat yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mehmet Helvacı, Manisaspor maçında alınan yenilginin sonrasında bir toplantı yapmanın icap ettiğini belirtirken, sadece gelecek haftaki toplantının gündemini oluşturduklarını söyledi. ''Görevimizin başındayız. Herhangi bir istifa söz konusu değil'' diyen Helvacı, ''Haftaya salı günü gerçekleştireceğimiz toplantıda konuşulacak olanları tespit ettik, o gündemi oluşturduk. Muhtemelen toplantıyı da Florya'da yapmayı düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. -''HAGİ'NİN RAPORU ÖNEMLİ''- Futbolla ilgili karar verebilmeleri için teknik heyetin raporuna ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Helvacı, ''Bizim için esas önemli olan Hagi'nin bize vereceği rapordur. O rapor bize geldiğinde, haftaya salı günü muhtemelen gerekli değerlendirmeleri yapacağız'' diye konuştu. -''HERHALDE DAHA ÖNEMLİ İŞLERİ VARDI''- Mehmet Helvacı, başkan Adnan Polat, Yiğit Şardan, Işın Çelebi gibi bazı yöneticilerin İstanbul'da olmamasıyla birlikte, Murat Yalçındağ, Ali Haşhaş gibi yöneticilerin ise İstanbul'da olmasına rağmen toplantıya gelmemeleri konusunun ayrılık olarak yorumlanabileceği şeklindeki bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Umarız böyle yorumlanmaz. Çünkü böyle bir depremin, çatırdamanın söz konusu olmadığını burada görüyorsunuz. Böyle bir yoruma yol açabilecek bir neden yok. Herhalde bu toplantıya gelmekten daha önemli işleri vardı ki gelmediler. Müsait olan herkes bugün burada. Yurt dışında veya İstanbul dışında olanların gelmelerini beklemiyorduk ama yönetim kurulları tüzük çerçevesinde hareket eder ve toplanır.'' -''İSTİFADAN BAHSETMEDİM''''- Manisasapor maçının ardından, yönetim kurulundan istifalar olabileceği şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunarak, ''Hepsi asılsız. Bu bizim başkanın yokluğunda ilk toplantımız da değil. Daha evvel de yaptık. Bu kadar kötü sonuçlardan sonra tuhaf yorumlar çıkıyor ama doğru değil'' diyen Helvacı, kendisinin (İstifa) cümlesini kullandığının hatırlatılması üzerine ise, ''Öyle bir şey söylemedim. Siz sormuşsunuzdur, (İstifa var mı?) diye , ben de (İstifa dahil her şeyi konuşuruz) demişimdir. Şu anda görevimizin başındayız ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz'' şeklinde görüş belirtti. -''HERKES AYNI FİKİRDE OLMAYABİLİR''- Mehmet Helvacı, Galatasaray Sportif Direktörü Adnan Sezgin'in istifasını istediği yönünde bilgiler olduğu şeklindeki bir soruya, ''Bu konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yönetim kurulunun kendi içinde yaptığı görüşmelerdir. Herkesin aynı fikirde olması gerekmez. Farklı fikirler olabilir. Bir sürü kişinin orada olması da ortak aklı oluşturmak içindir. O orta akıl ne şekilde çıkarsa, diğerleri ona uyar'' cevabını verdi. -''NE YAPIYORSAM GALATASARAY'IN MENFAATLERİ İÇİN''- İçinden geçilen sıkıntılı dönemde yaptığı açıklamalarla camiada ve taraftarda önemli bir beklenti yarattığı dile getirilerek, radikal adımların atılamaması nedeniyle bu durumun kendisine yönelik bir güvensizlik yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine Helvacı, şöyle devam etti: ''Bilmiyorum. O benim karar verebileceğim bir şey değil. Ben her ne yapıyorsam, Galatasaray'ın menfaatleri için yapıyorum. Kendimle ilgili bir beklentim yok. Bu yaptıklarımın sonucunda olumsuz bir kanaat oluşuyorsa, benim katlanmam gereken bir sonuçtur. Ama her zaman söylediğim gibi, Galatasaray'ın menfaatleri benden üstündür. Gerektiğinde fedakarlık yaparım. Bugüne kadar çok yaptım, gerekirse yine yaparım.'' -''GALATASARAYLI'NIN BAŞKANIYLA SIKINTISI OLMAZ''- Mehmet Helvacı, son dönemde yaptığı bazı açıklamaların Adnan Polat'la aralarında sorun olduğu şeklinde yorumlandığı aktarılarak, ''Adnan Polat ile bir sıkıntınız var mı?'' denmesi üzerine, ''Adnan Polat, Galatasaray'ın başkanıdır ve Galatasaray Kulübü Başkanı ile hiçbir Galatasaraylı'nın sıkıntısı olmaz'' dedi. Helvacı ayrıca, taraftar tepkisi için ise, ''Taraftar haksızdır dersem, haksızlık yapmış olurum. Galatasaray'ın bugünkü durumunda bu tepkiyi doğal karşılamamız lazım. Yapacak hiçbir şey yok'' diyerek sözlerini tamamladı.