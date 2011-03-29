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Spor

Galatasaray yönetiminde 3 istifa

Galatasaraylı yöneticiler Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya, yönetim kurulundan istifa ettiler.

29 Mart 2011 03:00

 T24- Galatasaraylı yöneticiler Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya, yönetim kurulundan istifa ettiler.

 

Galatasaray'da sular durulmuyor. Önümüzdeki ay kongreye gidecek olan Galatasaray'da Yönetim Kurulu'ndan üç kişi istifa etti.

 

Mali Kongrede yönetimin idari olarak ibra edilmemesinin ardından, yönetim kurulu içindeki mualif grup olarak adlandırılan Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya görevlerinden istifa etti.

 

Mali Genel Kurul'un ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Helvacı, salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Adnan Polat'ın 'mahkeme' kararı alması halinde ekip arkadaşları ile birlikte istifa edeceğini dile getirmişti.

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