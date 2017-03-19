Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu açtı ağzını yumdu gözünü!

İstifası istenen Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun 2-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beyaz TV'de açıklamaları yayınlandı. 'Yakın çevresine' söylediği belirtilen açıklamalarda Nazifoğlu Galatasaray'ın kötü gidişatına rağmen herkesin rant peşinde olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre Nazifoğlu'nun açıklaması şöyle;

Antalya'daki olayları yapan organize edenlerden biri Alper Narman'dır. Otobüse saldıranlarla ilişkisi olan Alper Narman'dır. Bu adam uçakla Trabzon'a gelmek istedi. Başkana rica etmiştim Trabzon'a gelmesin diye. Başkanım bu Alper gelecekse ben yokum dedim. Futbolcular da biliyor, Antalya'daki olayları bunun yaptığını. Başkan ' Bizim yöneticimiz ben gitme diyemem' dedi... Başkan'a Alper eğer Trabzon'a giderse ben yokum dedim ve Trabzon'a gitmedim.

Bana kim yasak getirebilir? Bana biri yasak getirebilir mi ya? Bana anca başkan bu hafta konuşma diye rica edebilir. Ben bugün oradan ayrılmaya kalktığım zaman benim en mutlu günüm olacak. Milletle uğraşıyorum. Ultraslan, Alper vasıtasıyla benim görevi bırakmamı istediler. Başkan da olmaz öyle bir şey, en güvendiğim isim, ben Levent'siz yapamam demiş.

"Başkan zor durumda kalmasın diye konuşmuyorum"

Ben de başkana gidip 'Ben de yoruldum bırakayım' dedim. Hayır bırakamazsın, onlara pabuç mu bırakacağız dedi. Ben istersem deplasmana giderim ama gidip yalancılarla uğraşmak istemiyorum. Bu işi artık yapmak istemiyorum. Başkan zor durumda kalmasın diye konuşmuyorum. Ama zaten Mali Genel Kurul rahat geçecek. Bundan sonra herşeyi yapabilirim. Mali Genel Kuruldan sonra istifa edebilirim.

"Herkes korkak kardeşim"

Ben kimseye pabuç bırakmam. Galatasaray'ın zararına olur mu, olmaz mı bu benim kriterim. Yönetim ve Dursun Özbek bana destek olmadı.

Herkes korkak kardeşim. Herkes kulağının üzerine yatıyor. Galatasaray her gün kötüye gidiyor. Herkes Galatasaray'da rant peşinde. Bir şeyler götürme peşinde. Lanet olsun. Alsınlar Galatasaray'ı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu kadar hain insanın bir arada olduğu toplumdan ne olur. Türk futbolunun içindeki herkesten nefret ediyorum.