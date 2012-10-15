Galatasaray yöneticilerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve halka açık şirket konumundaki Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticileri hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘maniplasyon’ suçlaması ile soruşturma açıldı. Savcılık soruşturmasının yanı sıra, bedelli sermaye artırımı kararı alan 13 Eylül tarihli Genel Kurul kararının iptali istemi ile de dava açıldı. Mahkeme dava başvurusu kabul etti, duruşma için gün verdi.

Dinçer Gökçe'nin hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Tamamı küçük yatırımcılardan oluşan 15'e yakın kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Başkan Ünal Aysal ve Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticileri hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' ve ‘manipülasyon’ suçlaması ile başvuruda bulundu. Başsavcılık makamı, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile ilgili ayrı, ‘manipülasyon’ suçlaması ile ilgili ayrı savcılar görevlendirdi.

Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın yürüttüğü soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, soruşturmaya konu suç duyurularından biri avukat Nejlan Yıldız’a ait. Geçtiğimiz eylül ayı sonunda savcılığa iki ayrı kapsamlı suç duyurusu başvurusunda bulunan Avukat Yıldız, elinde bulunan Galatasaray hisselerinin rekor düşüş yaşadığını ve bu durumun Başkan Ünal Aysal’ın hisseler ile ilgili yaptığı çelişkili açıklamalardan kaynaklandığını iddia etti.

800 bin hisse satıldı

Başvuru dilekçesinde Aysal ve ekibinin 14 Mayıs 2011 tarihinde kulüp yönetimine geldiğini hatırlatan Av. Yıldız, söz konusu tarihte 430 TL seviyesinde olan hisselerin 180 TL seviyelerine gerilediğini anlattı. Başkan Aysal’ın 9 Temmuz 2011 tarihli genel kurulda yaptığı “Biz hisse satışını katiyetle önermiyoruz. Sadece repo işlemini planlıyoruz” sözünü hatırlatan Yıldız suç duyurusu dilekçesinde “Bu açıklamaya rağmen 800 bin adet hisse satışı yapılmıştır. Spor kulübünün, GS Sportif A.Ş.’deki hissesi yüzde 83,38 oranından yüzde 55,03’e düştü. 26 Ağustos–12 Aralık tarihleri arasındaki dört aylık dönemde 802 bin 456 adet hisse satışı yapıldı.

Bu satıştan 168 milyon lira gelir elde edilmiş. Şirketin halka açıklık oranı da yüzde 16,61’den 45’e yükseldi. Bu denli büyük oranda hisse halka satışı piyasada biz küçük yatırımcıların elinde bulunan senetlerin değerini 400 TL civarlarından 180 TL civarlarına kadar düşürmüştür.” bilgisine yer verdi.

Avukat Yıldız, suç duyurusu dilekçesinde, Ünal Aysal hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık ve şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi’ suçlarından ötürü kamu davası açılmasını talep etti.

‘Üç ay içinde 70 bin lira istendi’

Kendisi gibi çok sayıda küçük yatırımcının kulüp adına yapılan açıklamalara güvenerek mağdur edildiklerini öne süren Avukat Yıldız, savcılığa yaptığı suç duyurusunun yanı sıra, son alınan bedelli sermaye artırımı kararının da iptali için dava başvurusu yapıldı. İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, kısa süre içinde yapılan yüksek bedelli sermaye artırımlarının büyük zarara uğramalarına neden olduğu anlatıldı.

2 Temmuz 2012’de yapılan bedelli sermaye artırımında ellinde bulunan her bir hisse için 100 TL ödediğini anlatan Yıldız, 13 Eylül tarihli karar ile yeni bir bedelli sermaye artırımına gidildiği anlatıldı. İkinci artırımda hisse başına 30 TL istendiğini anlatan Av. Yıldız, üç ay içinde kendisinde 70 bin TL istendiğini belirterek, söz konusu Genel Kurul karar iptali istemi ile dava açtı.

Mahkeme dava açtı

23 Asliye Ticaret Mahkemesi yapılan başvuruya ilişkin 2012/227 sayı numarası ile dava açtı. Mahkeme ara kararında ilk duruşma için 20 Kasım'a gün verdi. Mahkeme ayrıca, alınan kararın, şirket tarafından ilan edilmesini istedi.

Av. Yıldız'ın davası 23 ATM'de görülürken, 13 küçük yatırımcının davası ise 31 Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülüyor. Söz konusu mahkemede görülen dava dosyasının numarası ise 2012/236. Açılan tüm davaların bir mahkemede toplanması bekleniyor.

Avukat Nejlan Yıldız, Galatasaray yöneticileri yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetimi hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. SPK Başkanı Vedat Akgiray ve altı yöneticiye yöneltilen suçlama ise 'görevi kötüye kullanma.'