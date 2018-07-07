Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Zürih'e gitti

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) -

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul\'da başlayan Galatasaray, yurt dışı kampı için bugün İsviçre\'nin Zürih kentine gitti.

Türk Hava Yolları\'na ait özel uçakla Zürih\'e giden Galatasaraylı futbolcular Atatürk Havalimanı\'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Galatasaray 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını 16 Temmuz\'a kadar Zürih\'te gerçekleştirecek. Daha sonra Montrö\'ye geçecek olan sarı-kırmızılılar 18 Temmuz\'da PSV, 21 Temmuz\'da ise Valencia ile mücadele edecek.

Galatasaray Zürih\'te ilk antrenmanını bu akşam TSİ 18:30\'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kafilede şu isimler yer aldı: \"Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Bafetimbi Gomis, Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Eren Derdiyok, Fernando Reges, Garry Rodrigues, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün.\"

FIFA Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda ile Dünya Kupası’nda ülkeleri Uruguay ve Japonya’yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafetimbi Gomis ise kafileye İsviçre’de katılacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı kafilede Tolga Ciğerci ile Tarık Çamdal yer almadı. iki oyuncunun da kendilerine kulüp bulmaları istendi.

\"YENİ SEZON HAYIRLI OLSUN\"

Zürih yolculuğu öncesi Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilere bir açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, \"Tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla zamandır burada çalışıyoruz. Şimdi esas çalışmalarımız ve hazırlık maçlarımız için İsviçre\'ye gidiyoruz. Tüm Galatasaraylılara tüm Türk futboluna hayırlı bir sezon olur\" dedi.

Bir basın mensubunun transfer ile ilgili sorusu üzerine Terim şunları söyledi: \"31 Ağustos\'a kadar zamanımız var. Dünya kupasının bitmesi de önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Galatasaray kafilesinin havalimanına gelişi

-Futbolculardan görüntüler

-Taraftarlarla fotoğraf çektirmeleri

-Fatih terim açıklamalar

-Detay görüntüler