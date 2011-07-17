-GALATASARAY YENİ FORMALARINI TANITTI İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı için Nike tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının tanıtımı yapıldı. Galatasaray Lisesi bahçesinde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna, sarı-kırmızılı yöneticilerin yanı sıra teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Ümit Davala, Hasan Şaş ve Claudio Taffarel de katıldı. Yeni sezon formalarının tanıtımında hiçbir profesyonel manken kullanılmazken, bu görevi formaların gerçek sahibi olan futbol A ve A2 takımı oyuncuları üstlendi. Sarı-kırmızılı takımın giyeceği formalar, kamp ve antrenman malzemeleri ile günlük giyim ürünlerinin tanıtıldığı defilede boy gösteren futbolcular, mankenleri aratmadı. -3 AYRI FORMA- Galatasaray Futbol Takımı için Nike tarafından klasik parçalı, sarı ve siyah renkte 3 ayrı forma hazırlandı. Tanıtımında başında podyuma çıkan 3 oyuncudan Arda Turan klasik parçalı formayı, Kazım Kazım sarı formayı, Ceyhun Gülselam da siyah formayı ilk tanıtan isimler oldular. Daha sonra sarı-kırmızılı tüm oyuncular ve A2 takım oyuncuları, sırayla formaları, antrenman malzemelerini ve günlük giyim ürünlerini giyerek podyuma çıktılar. -ÖZTÜRK'ÜN ASLAN YORUMU- Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, tanıtımda bir konuşma yaparken, sarı-kırmızılı ekibin de sembolü olan aslanın neden ormanlar kralı olduğunu anladığını aktardı. Çocukken, aslanın yüzememesine ve uçamamasına rağmen neden kral olarak adlandırıldığını anlayamadığını aktaran Öztürk, sarı-kırmızılı futbolculara yönelik yaptığını vurguladığı konuşmasında, şunları söyledi: ''Güney Afrika'ya gittiğimde gördüm ki, ne kadar iri olurlarsa olsunlar tüm hayvanlar bir tedirginlik içindeydi. Ancak aslan korkusuz ve asilce gezip, istediğini de alıyordu. Futbolcularımız da bizim aslanlarımız. Dünya sizin ve istediğinizi, kimseden korkmadan, asilce alın. Sırtınızda taşıdığınız forma size bu gücü verecek.''