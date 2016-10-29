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Spor

Galatasaray yara sarmak istiyor

Trabzonspor karşısında ilk yenilgisini alan Galatasaray, Adana'da 3 puan kovalayacak

29 Ekim 2016 16:38

Trabzonspor yenilgisiyle ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray, Adana deplasmanında galibiyet arıyor. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

Sarı kırmızılılarda hazır durumda bulunmayan Sneijder, Hakan Balta ve Sigthorsson kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Riekerink, önümüzdeki haftalarda zorlu bir maç trafiğine girileceği için Sneijder ve Hakan Balta'yı riske etmek istemedi. Sarı kırmızılılar Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile arka arkaya kritik maçlar oynayacak.

 

Adanaspor ile 12 yıl sonra

 

Adanaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 12 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. iki ekip 2003-2004 sezonunda mücadele etmiş, Galatasaray İstanbul'daki maçı 2-0, Adana'daki karşılaşmayı ise 3-2 kazanmıştı.

 

Geride kalan 42 lig maçında Galatasaray 21, Adanaspor ise 9 galibiyet aldı. Adanaspor, son 13 maçta Galatasaray'ı yenemedi.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Adanaspor: Karacic - Digao, Ramos, Didi, Renan Diniz - Bekir, Tev k - Koman, Renan, Ronei (Ahmet Dereli) - Magaye

Galatasaray: Muslera - Sabri, Chedjou, Semih (Serdar), Carole - Selçuk, Tolga - Podolski, Josue, Bruma - Eren

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