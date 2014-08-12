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Spor

Galatasaray, Wesley Sneijder'e kavuşuyor

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası sonrası tatile çıkan Hollandalı yıldız, yarın gece İstanbul'a geliyor

12 Ağustos 2014 14:42

2014 Dünya Kupası sonrası tatile çıkan Hollandalı Wesley Sneijder, yarın gece İstanbul'a geliyor.

Sarı kırmızılı kulübün eski teknik direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası'nda forma giyecek oyuncuların programını hazırlamıştı. İtalyan teknik adamın ardından göreve gelen Cesare Prandelli de bu plana uydu.

Buna göre; Dünya Kupası'nda görev yapan futbolcuların, son maçlarını oynadıkları tarihten 1 ay sonra takıma dönmeleri öngörülüyordu. Prandelli'nin de bu izin sistemine onay vermesiyle, Sneijder'in 1 ay sürecek tatili başladı.

Ancak Prandelli, Sneijder'in tatilde özel olarak hazırlanmasını ve kilosuna dikkat etmesini istedi. Hollandalı futbolcu da bir süredir özel fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Sneijder ile sık sık görüşme imkanı bulan Prandelli, yıldız futbolcudan kondisyonu ile ilgili bilgi aldı.

25 Ağustos'ta Fenerbahçe ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Prandelli, Sneijder'in gelişiyle beraber takımın hücum organizasyonunu oluşturmaya başlayacak.

Hollandalı yıldızın fizik duruma göre değerlendirme yapacak olan deneyimli çalıştırıcı, Sneijder'in hazır olması durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında kendisine şans verecek. 

 

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