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Spor

Galatasaray Voleybol takımına bir takviye daha

Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, Buse Kayacan'ı kadrosuna dahil etti

19 Mayıs 2017 18:43

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen libero Buse Kayacan'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda takım menajerliği görevini üstlenecek Nihan Güneyligil'in yerine libero mevkisi için 24 yaşındaki Buse Kayacan'ın kadroya dahil edildiği bildirildi.

Eurosport'taki habere göre, Buse Kayacan, kariyerinde daha önce sırasıyla Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor formaları giymişti. A Milli Takım'da da 2012'den beri görev alan sarı-kırmızılıların yeni transferi, 2015'te CEV Avrupa Ligi'nde finale çıkan kadroda yer almıştı.

Galatasaray geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı VitrA'dan Neslihan Demir Güler'i de kadrosun katmıştı.

 

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