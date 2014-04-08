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Spor

Galatasaray vergi cezasında uzlaşma talebini geri çekti

Galatasaray 54 milyon TL'lik vergi cezasında uzlaşma talebini geri çekti

08 Nisan 2014 01:36

Galatasaray bugün KAP'a yaptığı açıklamada 24 Mart'ta kendisine verilen 54 milyon TL vergi aslı ve aynı miktarda vergi ziyaı cezasına dair verdiği uzlaşma talebini geri çektiğini bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Kadir Çetinçalı’nın haberine göre, Sarı kırmızılı yönetim aldığı bu kararla ilgili henüz detaylı bilgi vermezken, mali kongre öncesinde şaşırtıcı bir karar olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı kulübün aldığı bu kararın şu değişik etkenlere bağlı olabileceği ileri sürülüyor: 

Galatasaray'ın vergi cezası kesilmesine yol açan uygulamalar konusunda kendisini hukuken haklı görmesi ve buna güvenerek verilecek cezaya mahkemede itiraz edecek olması vergi uzlaşmasında indirim oranının düşük olacağı varsayımı ve uzlaşma sonrası uzlaşılan bedelin bilançoda vergi borcu olarak gözükecek olmasının yaratacağı ek yük, bir diğer olasılık ise, konunun muhatabının GSRAY (halka açık şirket) değil de kulüp olması nedeniyle böyle bir dilekçenin verilmiş olması. 

Sonuçta, vergi idaresi ile 8 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan uzlaşma toplantısı yapılmayacak, bundan sonraki süreçte, verilen ceza ile ilgili itiraz edilmesini ve konunun mahkemeye intikal etmesi. Bunların dışında son bir olasılık, yakında bir vergi affı gelmesi beklentisi olabilir. Bu sayede alınabilecek uzlaşı indiriminden daha fazla bir indirimin beklenmesi de olabilir. Bilindiği gibi 2011 yılında, Galatasaray 73 milyon TL vergi borcuna yüzde 96 oranında indirim almıştı.

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