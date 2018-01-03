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Spor

Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu

Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor ile anlaştı

03 Ocak 2018 20:52

Süper Lig'de son olarak Galatasaray forması giyen ve disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılan Engin Baytar, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup takımlarından Ereğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

Nereden nereye?

Futbola Almanya'nın amatör kulüplerinden birinde başlayan gurbetçi futbolcu, Türkiye'de ilk olarak Maltepespor'a imza attı. Burada 1 buçuk sezon geçirdikten sonra Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde tutunamayıp sözleşmesinin son 6 ayında Eskişehirspor'a transfer olan Baytar, daha sonra Trabzonspor'a imza attı. Trabzonspor'da sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarıp, 1.1 milyon Euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Süper Kupa karşılaşması olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren Cüneyt Çakır'a fiziki saldırıda bulunan orta saha oyuncusu, bu hareketiyle büyük tepki çekti. 
Galatasaray'daki 3. sezonunda Rizespor'a kiralandı ve burada da 6 ay forma giydikten sonra Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray'a geri döndükten sonra alt yapıya gönderildi ve sözleşmesi sona erene kadar burada kaldı. 
Daha sonra sırasıyla Karşıyaka, BB Erzurumspor ve İstanbulspor formaları altında da tutunamayan 34 yaşındaki futbolcu, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Ereğli Belediyespor'a transfer oldu.

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