Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarından lider olarak çıkan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 32'de eşleştiği rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarından lider olarak çıkan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri oldu. Galatasaray, Avrupa Ligi ikinci turunda İspanya'dan Atletico Madrid ile eşleşti. Fenerbahçe ise Fransa'dan Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde gruplarından lider olarak çıktıkları için ilk maçları deplasmanda oynayacaklar. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'deki maçlar 18 ve 25 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ:

Rubin Kazan - Hapoel Tel Aviv

Athletic Bilbao - Anderlecht

Kopenhag - Marsilya

Panathinaikos - Roma

Atletico Madrid - Galatasaray

Ajax - Juventus

Brugge - Valencia

Fulham - Shakhtar

Liverpool - Unirea Urziceni

Hamburg - PSV Eindhoven

Villarreal - Wolfsburg

Standard Liege - Salzburg

Twente - Werder Bremen

Lille - Fenerbahçe

Everton - Sporting

Hertha - Benfica





Atletico Madrid



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda İspanya'dan Atletico Madrid ile eşleşti. Kötü günler geçiren Madrid ekibinin tarihi başarılarla dolu ve kadrosunda önemli yıldızlar bulunuyor.



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atletıco Madrıd, bu sezon La Liga'da kötü günler geçiriyor. Agüero, Forlan, Maxi Rodriguez gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Atletico Madrıd, Şampiyonlar Ligi'nde Apoel Nicosia'yı ikili averajda geride bırakıp Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.



İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid ile eşleşen Galatasaray'ı zorlu iki maç bekliyor. La Liga'da kötü günler geçiren Madrid ekibi, 14 maç sonunda 13 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Porto ve Apoel Nicosia ile aynı grupta yer alan Atletıco Madrıd, 6 maç sonunda 3 puan toplamış ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apoel Nicosia'yı ikili averajda geride bırakıp Avrupa Ligi bileti almaya hak kazanmıştı.



Güçlü hücum hattıyla dikkat çeken İspanyol ekibinin en büyük yıldızı Arjantinli Sergıo Agüero. Bununla birlikte, Agüero hakkındaki transfer iddialarının da son dönemde artış gösterdiğini belirtmek lazım. Başta Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devinin listesinde olan Agüero, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabilir.



Atletıco Madrıd'in bir diğer yıldızı ise Uruguaylı Diego Forlan. Kariyerinde iki Altın Ayakkabı ödülü bulunan Forlan, 7 gollü Agüero'nun 1 gol gerisinde takımının en skorer ikinci ismi konumunda.



Atletıco Madrid, orta sahasındaki önemli isimlerle de dikkat çekiyor. Arjantinli Maxi Rodriguez, Portekizli Simao ve Paolo Assuncao ile İspanyol Raul Gargıa, ispanyol ekibinin en büyük kozları arasında.



Madrıd temsilcisinin en zayıf bölgesi ise savunma hattı. Çek stoper Tomas Ujfalusı'nin yanı sıra, İspanyol Juanıto, Antonio Lopez, Pablo Ibanez ve Mariano Pernia gibi isimlerin yer aldığı defans bölgesi, 14 maçta 26 gole geçit vererek, La Liga'nın en kötü dördüncü performansına imza attı.



Madrıd ekibinin kalesini ise, sezon başında Valladolid'den transfer edilen genç İspanyol Sergio Asenjo koruyor.



Galatasaray'ın Arjantinli kalecisi Leo Franco'nun 2004-2009 yılları arasında formasını giydiği Atletico Madrıd, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, Galatasaray'ın Avrupa Ligi grubunda geride bıraktığı Panathinaikos ile eşleşmiş, 2-0 ve 3-2'lik galibiyetlerle tur atlamayı başarmıştı.



Sonuncusu 1995-1996 sezonunda olmak üzere 9 lig şampiyonluğu bulunan Atletico Madrıd'in müzesinde 1 kıtalararası, 1 kupa galipleri, 1 de Intertoto kupası yer alıyor.





Lille SC



Fransa Ligi'nin en çok gol atan ekibi olan Lille, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Lille'in en büyük başarılarından biri 2004'te kazandığı Intertoto kupası.



Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Lille, geçtiğimiz sezon Fransa Ligi’ni beşinci sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma vizesi almıştı.



Tıpkı Fenerbahçe gibi kupaya üçüncü ön eleme turundan katılan Lille, Sırp ekibi Sevonjo’yu eledikten sonra play-off’ta Belçika temsilcisi Genk’i geride bırakmıştı. B Grubu’nda yer alan Fransız temsilcisi, Slavia Prag ve Genoa’nın da bulunduğu grupta Valencia’nın ardından ikinci sırayı elde etti.



17 haftası geride kalan Fransa Ligi’nde 28 puanla beşinci sırada bulunan Lille, hücum oyuncularıyla dikkat çeken bir takım. 30 gollü Marsilya ile birlikte Fransa Ligi’nin en golcü takımı olan Lille, sahaya genellikle 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor.



Lille’in en golcü isimleri Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da giyen 22 yaşındaki Gervinho ve futbolseverlerin Sochaux’dan hatırlayacağı Pierre-Alain Frau. 8'er golle Fransa Ligi gol krallığında ikinci sırayı paylaşan Frau ve Gervinho ikilisinin yanı sıra, 4 senedir kulüpte yer alan 18 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Eden Hazard da Avrupa futbolunun önemli yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor.



45 yaşındaki Fransız teknik adam Rudi Garcia’nın çalıştırdığı Lille’in takım kaptanı ise Rio Mavuba.



2004 yılında Inter-Toto Kupası’nın galibi olan Lille, üç kez Şampiyonlar Ligi’ne katıldı ama Fransa Ligi’nde hiç şampiyonluk yaşamadı. Kırmızı-mavililer buna rağmen beş kez Fransa Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

