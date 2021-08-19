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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak 'kadın futbol takımı' başvurusu

İki kulüp, yeni kuracakları takımların en üst ligden başlatılmasını istedi

19 Ağustos 2021 16:14

Kadın futbol takımı kuracak olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) birlikte başvurarak, kendilerinin Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nden başlatılmasını istedikleri belirtildi.

GalatasarayFenerbahçekadın futbol takımı
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