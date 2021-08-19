Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak 'kadın futbol takımı' başvurusu

Futbolda erkeklerin yeni sezonunun birinci haftası geride kaldı. Dört büyükler lige galibiyetle başladı. Yeni sezonda kadınların mücadelesinin de heyecanlı olması bekleniyor. Çünkü ezeli rekabetin kadınlar futboluna da gelmesi bekleniyor.

"Ortak başvuru"

Ajansspor'da yer alan habere göre, bu doğrultuda Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'ye ortak bir başvuru yaptı.

Kadın futbol takımları kuracaklarını daha önce deklare eden ve bunun için somut adımlar da atan iki ezeli kulüp, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan kulüplerin kadın futbol takımlarının da doğrudan en üst ligden; yani Kadınlar Süper Ligi'nden yarışa başlatılmalarını talep etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 14 Temmuz'da TFF Genel Sekreterliği'ne ortak imzayla gönderdikleri dilekçede, 2021-2022 Kadınlar Süper Ligi Statüsü'nün değiştirilerek, kendilerine bu olanağın yaratılmasını istediler. İşte iki kulübün statüde yer verilmesini istedikleri hüküm:

"2021-2022 Kadınlar Süper Lii müsabakaları 2020-2021 sezonunda Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan 12 takım ve 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2. Lig'den terfi eden 4 takımın yanı sıra geçmişte Süper Lig'i şampiyon olarak bitirmiş olan kulüplerin kurulmuş veya kurulacak olan takımları da TFF'nin resmi sitesinde açıklanacak olan son başvuru tarihine kadar TFF'ye yapacakları başvuru ile Kadınlar Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonuna katılım gerçekleştirebilecektir."

"5 şampiyon en üstten başlatılsın"

TFF, bu talebi kabul ederse, zaten Kadınlar Süper Ligi'nde yer alan ve geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor da yarışa dahil olabilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, taleplerinin kabul edilmesi halinde Türk kadın futbolunun gelişimi açısından da son derece yüksek önem taşıyacağı vurgulandı.