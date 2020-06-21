Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mert Hakan Yandaş kapışması!

Fenerbahçe yılın transferinde sona yaklaştı. Transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın 500 bin Euro'luk ödediği imza parasını kabul etmedi. Bu flaş hamle ile birlikte başarılı oyuncu Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı.

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Mert Hakan’a yıllık 1.2 milyon euro ve 500 bin Euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi.



Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin teklifi ise yıllık 1.5 milyon Euro ve 500 bin Euro'nun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray’dan bir atak geldi.

İmza parası hesaba yattı, Mert Hakan geri çevirdi

Sarı-Kırmızılılar, 500 bin Euroluk imza parasını Mert Hakan’ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi.



Mert Hakan’ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray başka bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.