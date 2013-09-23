Galatasaray ve Beşiktaş basın toplantısına çıkmadı

Olimpiyat Stadı'ndaki derbi karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olaylar nedeniyle hem Galatasaray hem de Beşiktaş takımı basın toplantısına katılmama kararı aldı...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 90+2. dakikadaki olaylar nedeniyle tatil edildi...

Yaşanan olaylar sırasında yüzlerce Beşiktaş taraftarı sahaya girdi ve güvenlik güçlerine saldırarak soyunma odası koridorlarına girmeye çalıştı...

Takım basın toplantısına çıkmadı

Yaşanan olaylar nedeniyle Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular, mücadele sonrasında hem yayıncı kuruluşa açıklama yapmadı hem de basın toplantısına çıkmadı...

Aynı kararı Beşiktaş da aldı... Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın Yönetim Kurulu ile biraraya gelerek bir toplantı, sonrasında da basın açıklaması yapacak.

Fikret Orman'dan ilk açıklama

"Şu anda açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Yarın yapacağımız Yönetim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacağız."