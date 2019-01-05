Galatasaray ve Başakşehir kamp için Antalya'ya gitti

Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL, DHA

Galatasaray ve Medipol Başakşehir futbol takımları, Süper Lig\'e verilen aranın ardından kamp çalışmaları için Antalya\'ya gittiler.

Spor Toto Süper Ligi\'ne verilen yaklaşık 1 aylık aranın başlamasının ardından futbol kulüpleri ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Galatasaray ve Medipol Başakşehir futbol takımları 2 Ocak\'ta başladıkları antrenmanların ardından bugün Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan uçakla kamp için Antalya\'ya gitti. İki takım Antalya\'da sezona hazırlanırken Medipol Başakşehir iki de hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray ise 11 Ocak Cuma gününe kadar hazırlıklarını sürdürdükten sonra 12 Ocak\'ta TSİ 17.00\'de Red Bull Arena\'da RB Leipzig ile hazırlık maçı yapacak.

Medipol Başakşehir ise Antalya\'da 15 Ocak\'a kadar kamp yapacak. Turuncu lacivertliler Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. İstanbul ekibi 9 Ocak Çarşamba günü ise Arnavutluk\'un Kukesi takımı ile karşılaşacak, 11 Ocak Cuma günü de Hollanda temsilcisi ADO Den Haag ile hazırlık maçı yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Medipol Başakşehir\'in gelişi

- Medipol Başakşehirli futbolcuların işlemleri

- Galatasaray kafilesinin gelişi

- Galatasaraylıların CIP\'teki işlemleri



(FOTOĞRAFLI)