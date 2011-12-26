-Galatasaray Valencialı Miguel ile ilgileniyor ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Galatasaray'ın, Valencia'nın Portekizli savunma oyuncusu Miguel ile ilgilendiği ileri sürüldü. İspanyol basınında çıkan haberlerde, bu sezon Valencia ile 13 maça çıkan Miguel'in, takıma yapılması planlanan takviyelerin ardından, sezonun geri kalanında fazla forma şansı bulamayabileceği hatırlatıldı ve Galatasaray'ın, ara transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberlerde, sarı-kırmızılı ekibin, 31 yaşındaki oyuncu için Valencia'ya herhangi bir teklif götürüp götürmediğine ilişkin bilgi verilmedi.