Galatasaray Üniversitesi’nin yanan tarihi binasında restorasyon 3,5 yıl sonra başladı

2013 yılında çıkan yangınla büyük zarar gören ve Galatasaray Üniversitesi yerleşkesinde bulunan tarihi Feriye Sarayı binası sonunda restore edilmeye başlanıyor. Galatasaray Eğitim Vakfı sitesinden yaptığı açıklamada restorasyonun birinci etap çalışmalarının 31 Mayıs 2016’da başlayıp sekiz ay süreceği belirtildi.

Açıklamada TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.1.2016 tarihli toplantısında gündeme alınıp, düzeltmelerle uygun olduğuna karar verilen restorasyon projesinin 1. Etabı için Gürsoy Grup Restorasyon San. Tic. A. Ş. ile sözleşme imzalandığı ifade edildi.

142 yıllık tarihi Galatasaray Üniversitesi binası 22 Ocak 2013’te yangında kullanılmaz hale geldi. Aradan geçen 3,5 yılda bina restore edilemedi.

1. grup tescilli tarihi binanın Restorasyon Uygulama Projesi Nisan 2014’de tamamlanarak İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunuldu ancak kurul aylar geçmesine rağmen projeyi onaylamadı.

Projenin mimarı Sinan Genim’in tarihi binayı "betonarmeye" döndüreceğine dair Kültür ve Turizm Bakanlığına dilekçe ile uyarıda bulunulmuştu.

Tarihi Feriye Sarayı

Galatasaray Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Feriye Saraylarından olan ve 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde Mimar Sarkis Balyan tarafından inşa edilen İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı binası 2013 yılında geçirdiği yangından beri restore edilmedi.

1930’ da Galatasaray Lisesi’ne verilen ve önceleri ilkokul binası olarak düşünülen tarihi bina, 1968’den itibaren Galatasaray Lisesi’nin kız bölümü dersliği ve yatakhanesi olarak kullanıldı, 1992 yılından bugüne kadar da Galatasaray Üniversitesi’ne tahsis edildi. Yanan binanın geçmişi, eğitimdeki yeri, semte kazandırdığı kültür ve simge değeri ile ayrı bir önemi bulunmakta.