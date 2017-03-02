Galatasaray Üniversitesi'nden Podolski'ye ödül

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Üniversitesinin "En Ödüllleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.

Eurosport'un haberine göre, sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Galatasaray Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.

Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.