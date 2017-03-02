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Spor

Galatasaray Üniversitesi'nden Podolski'ye ödül

Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow da aday gösterilmişti

02 Mart 2017 13:42

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Üniversitesinin "En Ödüllleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.

Eurosport'un haberine göre, sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Galatasaray Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.

Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.

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Lukas PodolskiGalatasaray

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