Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangın ısınan asansör kablolarından çıkmış!

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Galatasaray Üniversitesi’nin 142 yıllık binasında çıkan yangına asansörün ısınan kablolarının sebep olduğu” açıklandı.

Galatasaray Üniversitesi’nde 22 Ocak’ta çıkan ve 142 yıllık tarihi binanın kül olmasıyla sonuçlanan yangın hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanlarının hazırladığı rapor tamamlandı.

Musa Kesler’in Milliyet’teki haberine göre, bir örneği Galatasaray Üniversitesi’ne de gönderilen 2 sayfalık rapora göre yangına asansörün aşırı ısınan elektrik kabloları sebep oldu ve ilk fark edildiği andan 22 dakika sonra itfaiyeye haber verildi.



5 dakikada müdahale



Rapora göre öğretim üyesi Birol Caymaz, 19.15 sıralarında üniversiteden çıkış yaparken güvenlik görevlisine, “Binada kablo yanığına benzeyen bir koku var, bir kontrol edin” dedi. Bunun üzerine binaya giren güvenlik görevlisi, Uluslararası İlişkiler öğretim üyelerinin bulunduğu kata çıkınca buradaki bir odada iki masa ve dolabın üzerindeki kâğıtların tutuştuğunu gördü. Alevlerin tavana doğru yükseldiğini gören güvenlik görevlisi, seyyar yangın söndürme cihazıyla yangına müdahale etti. Daha sonra diğer güvenlik görevlileri ve öğretim üyeleri de gelerek yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın ihbarı İtfaiye Komuta Merkezi’ne 19.37’de ulaştı. Beşiktaş İtfaiyesi ekipleri 19.43’te olay yerine geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Çatı katında yoğunlaşan dumanı fark eden itfaiyeciler çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Ancak bu çalışma sırasında asansörün bölümünde bir çökme meydana geldi. Yaralanan itfaiyecilere acil yardım ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Çökme tehlikesinin artması üzerine dışarıdan söndürme çalışmalarına ağırlık verildi. Bu arada yangının Kabataş Lisesi ve yurduna sıçramaması için de yoğun önlemler alındı. Yoğun çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Rapora göre yangın ilk olarak çatı katında asansör kabininin çevresinde başladı. “Korlaşma” aşamasına geldikten sonra da odaya sıçradı ve odada birbirinden farklı 4 ayrı noktada eş zamanlı alevler yükseldi. Daha sonra asansörün elektrik tertibatı ve makine dairesi incelendi. Elektrik panosuna gelen kablolarda aşırı ısınmaya bağlı erime ve kaynamaların olduğu tespit edildi.



Başlangıç yeri asansör



Raporun sonuç bölümüne göre elde edilen bütün bulgular yangının başlangıç yeri olarak asansör makine dairesi ve çevresini işaret etti. Rapora göre bu bölümde bulunan ve çatı arasından geçerek asansör elektrik panosuna ulaşan elektrik kabloları veya bağlantı noktalarında herhangi bir sebeple başlayan elektriksel ısınma, kablo yalıtımını tutuşturdu. Böylece ahşap malzemeler de yandı.