Galatasaray Üniversitesi Cumhuriyet'i "en iyi gazete" seçti

Galatasaray Üniversitesi, 12. Yılın EN Ödülleri kapsamında öğrencilerin oylarıyla Cumhuriyet'i “en iyi gazete” ödülüne layık gördü. Ödülü alan Cumhuriyet Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya, “Biliyorsunuz 3 arkadaşımız hâlâ Silivri’de. Her darbe döneminde Cumhuriyet gazetesi iktidarların hedefi olmuştur. Bu anlamlı ödülü muhabir arkadaşlarıma armağan ediyorum” dedi.

Galatasaray Üniversitesi tarafından her yıl verilen “Yılın EN Ödülleri”nin 12.’si önceki gün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüller öğrencilerin oylarıyla 24 kategoride veriliyor. Ögrencilerin oylarıyla yılın en iyi gazetesi seçilen Cumhuriyet’in ödülünü alan Haber Koordinatörü Küçükkaya, üniversite öğrencilerine ve konuklara şöyle seslendi:

“Biliyorsunuz Atatürk’ün ismini verdiği, Atatürk’ün kuruluş parasını verdiği gazete Cumhuriyet. Atatürk’ün en sevdiği kulüplerden birisi olan ve sizin üniversitenizin ismini taşıdığı Galatasaray Üniversitesi’nden bu ödülü almak çok güzel. Biliyorsunuz bizim 3 arkadaşımız hâlâ Silivri’de, cezaevinde. Her darbe döneminde Cumhuriyet gazetesi iktidarların hedefi olmuştur. Şu anda da hedefteyiz ancak genç arkadaşlarımızla, muhabirlerimizle, editörlerimizle Türkiye’ye her gün en iyi gazeteyi çıkarmak için çalışıyoruz. Dimdik ayaktayız... Bu ödül de bizim için çok büyük bir gurur. Galatasaray Üniversitesi’nden stajyer arkadaşlar gelir. Onlara şunu söylerim: 3 tane kırmızı çizgimiz var: ‘Atatürk, laiklik... Ve nefret dili kullanmayacaksınız.’ Bunun dışında yazacağınız gerçekler, her haber Cumhuriyet’te girer. Ben bu ödülü muhabir arkadaşlarıma armağan ediyorum...”

Sabahattin Ali’ye ithaf

Katledilen yazar Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” kitabından uyarlanan “Kürk Mantolu Madonna” tiyatro oyunu da “En iyi tiyatro oyunu” kategorisinde ödül aldı. Törende konuşan oyuncu Menderes Samancılar, “Sabahattin Ali’nin izindeyiz” dedi. Tiyatro ekibi de ödülü Sabahattin Ali’ye ithaf etti. Bu yılki ödüllerde bir de LÖSEV “En iyi ünlü” kategorisi yer aldı. Bu kategoride ödüle komedyen Cem Yılmaz layık görüldü. Yılmaz’ın yerine ödülü oyuncu Ozan Güven.

Utanıyorum

Törende konuşan LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’in kuruluşundan bahsetti. LÖSEV kurulduğunda 100 çocuktan 80’ini kaybettiklerini, o dönem yüzde 20 olan tedavi oranını yüzde 92’ye kadar çıkardıklarını belirterek şunları söyledi: “100’de 100’ü birlikte yakalayabiliriz. Biz 100’de 100’ü yakalamaya çalışıyoruz ama çocuklar iyi durumda değil. Çok acayip şeyler oluyor ülkede. İnanamıyorum. Biz nasıl değiştik, nasıl bu hale geldik. Bu çocuk istismarları, bu çocuk tecavüzleri, ezilmeleri, ölümleri... Nedir bu? Biz 20. yılımızda çocuğa önem çocuğa dikkat yılı yaptık. İnanın ki bir çocuğun lösemi olması da bir tecavüzdür. Bu çocukları bu tecavüzden devlet koruyacak ama devlet korumuyorsa biz varız. Sivil toplum kuruluşları var. 12 yaş olsun mu olmasın mı, 12 yaşın altına tecavüz edelim mi etmeyelim mi, bu tartışmanın yapıldığı bir ülkede utanıyorum.”